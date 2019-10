Fin de semana en Londres

Londres es una ciudad diversa y emocionante con algunas de las mejores vistas, atracciones y actividades del mundo. Con tanto que hacer, es difícil delimitar la larga lista de razones para visitarla, pero a continuación encontrará nuestro top 10. Principales Lugares de interés: No podrá contener la emoción por las increíbles atracciones de Londres. Vista panorámica de la ciudad en el London Eye; conocer a una celebridad en el Madame Tussauds; examinar algunos de los tesoros más preciados del mundo en el Museo Británico o encontrarse cara a cara con los dinosaurios en el Museo de Historia Natural. Teatros: Londres tiene la mejor escena de teatro del mundo. Atrae a los mejores talentos del mundo de la actuación así que no se sorprenda de ver algunas caras famosas en los escenarios londinenses. Podrá elegir entre musicales, obras clásicas, o las obras nuevas que hacen su debut en el West End. Skyline icónica: famoso horizonte de Londres sigue evolucionando, la adición más reciente es la del Shard Building. Hay un montón de lugares a lo largo del río para ver el horizonte icónico, pero asegúrese de admirar el horizonte de la ciudad desde las alturas en algún momento durante su estancia. Paraiso del Shopping: Las opciones para ir de compras en Londres son infinitas; de las tiendas de marca en Oxford Street, pasando por las numerosas tiendas de regalos a los famosos mercadillos de Londres. Haga compras en el centro comercial urbano más grande de Europa en Westfield Stratford, o visite unos de los icónicos grandes almacenes Harrods o Selfridges. Hermosos espacios verdes: no hay que viajar lejos para encontrar un espacio verde en Londres. La capital es el hogar de ocho hermosos parques reales, incluyendo Hyde Park, el parque de St James y Richmond Park. También esta Hampstead Heath en el norte de Londres, con vistas impresionantes de la ciudad. Como alternativa, visite uno de los tranquilos jardines de Londres, como Kew o Chelsea Physic Garden. El rio Támesis y sus canales fluyen a través del centro de Londres y ofrece un impresionante telón de fondo de muchas de las principales atracciones turísticas de la ciudad. El transporte fluvial público y recorridos turísticos por el río son grandes maneras de evitar el tráfico y disfrutar de unas vistas maravillosas. No te olvides de los canales de Londres, como por ejemplo el Regent's Canal y Little Venice. Top Sport: Londres es sede de los mayores eventos deportivos del mundo, como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Es toda una experiencia el ver un partido en Londres o hacer un recorrido por espectaculares escenarios deportivos como el estadio oficial de la selección nacional de fútbol Inglés, el estadio de Wembley, o el campo de cricket Lord o el museo de Wimbledon Lawn Tennis. Atracciones gratuitas: Londres es el hogar de algunos de los mejores museos y galerías del mundo - muchos de los cuales son gratuitos. Puede pasar todo el tiempo que quiera,sin coste alguno, visitando las colecciones permanentes del Museo Británico, de la Tate Modern, del Museo de Historia Natural o del Museo de la Ciencia. Alojamiento: Hay alojamiento para todos los bolsillos y gustos en Londres. Londres tiene muchos hoteles de lujo famosos, pero hay un montón de opciones más baratas también. Conozcca a otros viajeros en albergues; disfrute de la comodidad de un B & B agradable, o incluso puede acampar en Londres. Siempre hay algo nuevo: No importa cuántas veces vaya, nunca se acaba de ver todo en Londres. Siempre hay algo nuevo, desde un lugar de hamburguesas emergente en el este de Londres a una exposición exitosa en una de las galerías. Hay algo diferente todos los días en Londres.