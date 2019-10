Sobre la actividad ¿Eres un fan de los Beatles? No te marches de Liverpool sin antes poner un pie en The Beatles Story, un espacio que te propone un viaje por la historia de la formación inglesa a través de objetos, fotos, documentos, etc. que sólo podrás encontrar aquí.



Destacamos

- Un relato completo de la historia de los Beatles

- Admira una réplica del Cavern Club y la primera guitarra de George Harrison

- Incluye una audioguía con comentarios explicativos de la hermana de John Lennon



Bienvenido a The Beatles Story, la exposición permanente más grande del mundo dedicada enteramente a la vida e historia de los Beatles. Situado en la ciudad natal de esta legendaria banda de Rock, concretamente en Albert Dock, en este museo podrás viajar a través de las vidas, las etapas, la cultura y la música de los venerados Fab Four.



Pasa un rato en el Casbah Coffee Club o explora la impresionante réplica del Cavern Club antes de contemplar las icónicas gafas de John Lennon o la primera guitarra de George Harrisson. En The Beatles Story encontrarás increíbles artículos y siempre podrás descubrir algo nuevo gracias a la constante programación de exposiciones itinerantes especiales.



Disfruta de una experiencia interactiva en la que también podrás explorar las raíces musicales del país mediante un mapa, acceder a una cabina para grabar tus propios recuerdos en vídeo y recibir una clase de batería del gran genio Ringo Starr.



Una pieza imprescindible para cualquier fanático de la música, the Beatles Story cuenta con una impresionante colección de recuerdos incluyendo los instrumentos de la banda, el piano de Nueva York de John Lennon, la batería de Ringo Star, el album Rare Sleeves, fotografías y la letra original. Nuevos artículos recientemente introducidos incluyendo el original de la puerta Strawberry Field, el disco "Holy Grail" que lanzaron Los Beatles y para conmemorar los 50 años desde el lanzamiento de Sgt Pepper, una gama de nuevos recuerdos incluyendo la réplica de un juego completo de trajes.



Termine su experiencia histórica perfecta en uno de los dos cafés Fab4 de Los Beatles o navegue a través de una fantástica gama de productos disponibles en una de las tiendas Fab4.



Idiomas: Audioguía con narraciones de Julia, la hermana de John Lennon, disponible en 10 idiomas: portugués brasileño, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, mandarín, polaco, ruso y español.





Instrucciones para canjear el bono

Tipo de bono : Impreso

Bono impreso. Imprime y lleva el bono para disfrutar de la actividad.



Ubicación

Starting point:

Albert Dock



Punto de retorno : Mismo que el punto de partida



Horario

Días de apertura

09:00 - 19:00

Último acceso permitido: 18:00



Servicios de guía

Tipo de guía: Audioguía