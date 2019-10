"Nueva York es una metrópolis internacional construida sobre los hombros de los inmigrantes y sus descendientes. La Ciudad de Nueva York es el hogar de ocho millones de personas y recibe más de 50 millones de visitantes por año. Su gira por la ciudad de Nueva York debería incluir las comidas de cientos de culturas que se pueden explorar fácilmente a pie, en taxi o través de la famosa red de metro. La Estatua de la Libertad, regalo del pueblo francés a los estadounidenses, es un símbolo universal de la libertad y el monumento más famoso de la ciudad. Wall Street actúa como el corazón de un gran negocio, el hogar de la Bolsa de Valores de Nueva York. El Empire State Building se cierne sobre la Gran Manzana como el segundo edificio más alto de la ciudad que junto con el Edificio Chrysler, domina el paisaje. Muy cerca se encuentra la sede de las Naciones Unidas con vistas al East River y Grand Central Terminal, una de las estaciones más concurridas de tren en el mundo. Hacer turismo en Nueva York no estaría completo sin una visita a Times Square. Disfrute de sus carteles, personas y comida; para luego cruzar a Central Park, que cuenta con 850 acres de lagos y praderas donde conseguir alejarse un poco del bullicio de la ciudad. Usted también dispone de una selección de museos de arte e historia, así como the Reflecting Absence Memorial and Museum, donde usted puede dar sus respetos a las víctimas del 9/11. A pesar de que la mayoría de monumentos están situados en Manhattan; cada uno de los distritos de la ciudad tiene su personalidad única y distintiva que vale la pena explorar. Hay algo para cada tipo de persona en la ciudad desde las históricas calles de Brooklyn a la cocina internacional de Queens. Por encima de todo, Nueva York es una ciudad para divertirse y disfrutar de uno mismo. Por lo tanto, disfruta y prepárate para tomar un bocado de la Gran Manzana. La Ciudad de Nueva York tiene todo para todos: arquitectura, arte, gastronomía, entretenimiento, compras. ¡Todo está aquí!".