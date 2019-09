Sobre la actividad ¡Vuelve tu mundo del revés! Recorre esta impactante mansión de estilo tibetano colocada al revés, con once estancias temáticas y pintorescos personajes en busca de una joya legendaria. ¡Sus cuatro sorprendentes atracciones (House of Katmandú, 4D Experience, Expedition Golf y The Asylum) no te dejarán indiferente!



¡Ven y experimenta un encuentro con nuestro legendario Yeti, Boro, una criatura mítica que custodia la Joya Roja! ¡Graba tu nombre en su gélida guarida, enfréntate a vientos huracanados y a experimentos que te pondrán los pelos de punta! ¡ Interactúa con una selva encantada, que tú y tus amigos controláis! Observa las más asombrosas maravillas mecánicas durante tu recorrido y juega en el primer acuario interactivo de la isla...



La pesadilla sólo acaba de empezar para los visitantes de The Asylum, la primera atracción de Katmandu Mallorca sólo para adultos. Una experiencia paranormal… The Asylum te atormentará mucho después de que hayas escapado de sus oscuros corredores. Atrévete con la nueva experiencia de Cine en 4 Dimensiones.



¡Déjate sorprender por esta nueva y diferente dimensión de entretenimiento! Y si buscas más sensación, emprende una expedición de mini golf para descubrir los secretos de un mundo ancestral y una época olvidada. Dos senderos para explorar se abren ante ti, cada uno con 18 hoyos que pondrán a prueba tu destreza.



Sumérgete este verano en 4 de las nuevas atracciones del Katmandú Park: Katlantis Splash Park, una aventura submarina para toda la familia; Katlantis Soft Play, donde los más pequeños pueden correr y escalar por diferentes niveles; Zombies XD Dark Ride, una experiencia para eliminar a los muertos vivientes con lásers y el XD Banditos, esta montaña rusa virtual incluye un juego de pistolas láser en el que al final habrá un ganador. ¿Serás tú?.



¿Qué desafío aceptarás primero? Es tu aventura, así que elige bien. No habrá vuelta atrás.



Elige entre el VIP Passport y el VIP Passport ALL para aprovechar al máximo tu día en el parque:



VIP Passport: Incluye todas las atracciones sin límites: The House, Splash Park, Soft Play, Expedition Golf, Asylum, XD Zombies, XD Banditos, 4D y Desperados



VIP Passport ALL*: Incluye atracciones sin límite y bebidas ilimitadas (refrescos, agua, cerveza local, vino blanco y tino o café), además de un menú combo de nuestro Snack Shack.





