- Una aventura intensa y emocionante- Descubre la cueva de Kitum- Animales de la sabana, la selva y los pantanosExplora la inmensa sabana entre manadas de antílopes, jirafas y rinocerontes, mientras los temibles e imponentes leones dominan la gran planicie desde lo alto de su rocosa atalaya. Bioparc Valencia te ofrece el día ideal para toda la familia.África cobra vida en Bioparc, donde te espera una verdadera inmersión en la vida y la actividad diaria del zoo. Déjate llevar y adéntrate en los hábitats naturales recreados con todo detalle y descubre la complejidad de ecosistemas naturales como las sabanas, las junglas o los pantanos. Descubre cómo los oricteropos (o cerdos hormigueros) excavan para vivir bajo tierra visitando sus madrigueras rodeadas por termitas. Observa a las hienas y a los jabalís como si estuvieran en África.Aventúrate por la frondosa selva ecuatorialen busca de gorilas, búfalos y leopardos. Maravíllate viendo cómo se bañan los hipopótamos o cómo los cocodrilos del Nilo se sumergen subrepticiamente en el agua, entre miles de peces. Hay un hábitat de anfibios poblado por ranas y sapos y un recinto especial para grandes simios, donde pueden campar a sus anchas en paz.Sigue los gigantescos pasos de los elefantes en una réplica de una antigua cueva excavada por paquidermos. La cueva de Kitum es una recreación de una gruta volcánica milenaria de Kenia. Al ponerse el sol, las manadas de elefantes entran dentro de la cueva en busca de sales minerales. También los búfalos suelen adentrarse en la gruta, donde viven miles de murciélagos.

