Imagina una tierra donde cobra vida el maravilloso mundo de Disney. Imagina un Parque Disneyland®, donde todo tiene apariencia real. Y el Parque Walt Disney Studios®, donde la magia de Disney se funde con la magia del cine. Imagina un Disney Village®, donde la diversión y el entretenimiento están presentes día y noche. Bienvenido a Disneyland® Paris. Un destino de vacaciones como ningún otro. Ven a vivir la magia.Hay diferentes entradas entre las que elegir para tu visita mágica a Disneyland® Paris. Una entrada de 1 día, por ejemplo, es válida para uno o dos parques (permite visitas a ambos parques el mismo día). Pero la mejor forma de ver Disneyland® Paris es con una entrada multidía que ofrece 2, 3 o 4 días de magia y diversión, y permite visitas a ambos parques el mismo día durante el número especificado de días.Parque Disneyland®Parque Walt Disney Studios®FASTPASS®Parque Disneyland®Parque Walt Disney Studios®FASTPASS®Hasta el 6 de noviembre de 2019:Las opcionesestán disponibles hasta el 31 de enero de 2020.La entradaes válida durante 12 meses desde la fecha de servicio especificada en el bono.Desde el 7 de noviembre de 2019:Las opcionesestán disponibles hasta el 30 de junio de 2020.La entradaes válida durante 12 meses desde la fecha de servicio especificada en el bono.es válida durante todas las fechas anteriores a la fecha de finalización de la validez y no está sujeta a ningún recargo.La fecha de servicio determina el precio estacional de tu entrada y está reflejado comopor Disneyland® Paris.Si decides visitar Disneyland® Paris en una fecha diferente a la que aparece en el bono podría aplicarse un recargo estacional que deberás abonar en destino.es válida durante todas las fechas anteriores a la fecha de finalización de la validez y no está sujeta a ningún recargo.Parque Disneyland®Parque Walt Disney Studios®FASTPASS®La entrada multidía 2 parques está disponible durante 2, 3 o 4 días (consecutivos o no) desde la fecha solicitada en el momento de la reserva. El bono es válido durante 12 meses desde la fecha solicitad en el momento de la reserva.En un reino mágico no tan lejano – en algún lugar donde es posible pedir un deseo a una estrella y los sueños se hacen realidad –héroes y heroínas clásicos de Disney viven en los cuentos de hadas que, afortunadamente, nunca terminan. Bienvenido al mundo de los cuentos del. ¿Preparado para vivir una historia tan antigua como el tiempo? Desempolva tus alas y vuela en. Un lugar donde creerás en un mundo de fantasía, donde los príncipes y princesas Disney son reales.Pasa página, embárcate en un viaje al pasado y vive extraordinarias visiones de futuro en. De la Tierra a la Luna y viceversa. 3, 2, 1… ¡despegue! ¡Misión cumplida! Los finales felices son sólo el comienzo en el, donde reside el encanto.

Bienvenido al, donde hay luces, cámaras y magia por todas partes durante todo el tiempo. Atraviesa las puertas del estudio y deja volar tu imaginación. Es hora de sumergirse en el interminable y siempre fascinante mundo de las películas, animación y televisión.Primer acto:– “¡Maquíllate! ¡Pon a punto tu vestuario! Estás en los decorados depara la filmación de una producción cinematográfica. ¡Es tu momento para brillar!Segundo acto:– “¡Todos en sus puestos!” Conoce cómo se hace televisión con elen. Siente cómo cobra vida la magia de las películas en elconTercer acto:– “¡Luz, cámara!” No podrás creer cómo elcobra vida ante tus ojos. Vive momentos legendarios de Disney en el mundo teatral de la ilusión en. Y vuela alto con Flying Carpets over Agrabah®.Cuarto acto:– "¡Acción!" Sobrevive a una lluvia de meteoritos en. Vive la aventura musical G-force más rápida a bordo del. Y siente el calor de un explosivo en. “¡Otra, otra!” “¡Corten! Hemos terminado". Sólo tenías un papel protagonista en las atracciones de acción sin límite.Idealmente situado entre el Parque Disneyland®, el Parque Walt Disney Studios® y Disney Hotels, Disney Village® te ofrecen una idea de América. Boutiques, bares, restaurantes, un club nocturno y el Buffalo Bill’s Wild West Dinner-Show te permiten viajar del salvaje oeste al sueño de Hollywood. Durante todo el año disfruta de una sucesión de diferentes festivales musicales y conciertos en directo que satisfarán todos los gustos. ¡Date el capricho!Puedes utilizar Disneyland Paris FASTPASS® en las siguientes atracciones:¿Por qué esperar en las colas? Saca el máximo provecho a tu estancia en el Parque Disneyland® con FASTPASS®, un servicio gratuito con el que podrás ahorrar tiempo en las siguientes atracciones: Indiana Jones™ and the Temple of Peril, Adventureland®, Space Mountain® - Mission 2, Discoveryland, Buzz Lightyear Laser Blast*, Discoveryland, Big Thunder Mountain, Frontierland®, Peter Pan's Flight, Fantasyland®, Star Tours, Discoveryland. PARQUE WALT DISNEY STUDIOS®. Rock'n'Roller Coaster starring Aerosmith, Backlot, The Twilight Zone Tower of Terror™**, Production Courtyard, Flying Carpets over Agrabah®, Toon Studio, Ratatouille: The Adventure, Toon Studio.

Con FASTPASS® puedes sacar el máximo partido a la mayoría de atracciones y espectáculos que ofrece el Parque Disneyland®. La distribución del ticket FASTPASS® está sujeta a disponibilidad. ¿Cómo funciona? A la entrada de las cinco atracciones mencionadas hay dos colas: la cola tradicional (los tiempos de espera están indicados en un panel informativo) y la cola FASTPASS®. Si eliges el acceso FASTPASS®, introduce tu entrada en la máquina y automáticamente recibirás tu TICKET FASTPASS®. El servicio de reserva gratis te indicará la hora a la que debes volver para subir a la atracción. Regresa a la atracción a la hora que se indica en tu ticket FASTPASS® y, en cuestión de minutos, podrás disfrutar de la atracción. Estas atracciones tienen restricciones de altura y edad.

Los horarios de apertura y cierre varían según la temporada. Walt Disney Studios® Park cierra a las 19:00 horas. Algunos espectáculos, atracciones, tiendas y restaurantes están abiertos durante épocas específicas del año y pueden ser cerrados, modificados, pospuestos o cancelados sin previo aviso.



Folletos disponibles en inglés, francés, portugués, español, alemán.

