Moderna y antigua, el presente y el pasado van de la mano constantemente en esta ciudad. Si está en Roma por 3 días, 3 semanas o 3 meses, debe estar preparado para entrar en el mayor museo al aire libre del mundo. Roma seduce y difícilmente deja indiferente. Le sorprenderá, ya que tiene mucho que ofrecer a cualquier visitante, y su belleza no se ha empañado lo más mínimo con el paso tiempo. Roma es una de las ciudades más fotogénicas del mundo - no es nada sorprendente cuando piensas en lo que hay aquí - El Vaticano, la Fontana de Trevi, la Plaza de San Pedro, la Plaza de España, el Coliseo... Tanto si pasa su tiempo haciendo turismo, o relajándose en los cafés observando el mundo, será su turno de participar en sus propias Vacaciones en Roma. Si se queda más de una semana no se quedará sin cosas que hacer y todavía sentirá que se va demasiado pronto.