Política de Privacidad





Última actualización: 11 de abril de 2016





1.- Descripción

La aceptación de la política de privacidad de Travel Compositor (en adelante “Política de Privacidad”), es condición necesaria para la utilización del Servicio.

Esta Política de Privacidad regula la recopilación, tratamiento y uso de la información personal y no personal de los usuarios del Servicio, a partir de la fecha de entrada en vigor que aparece en el encabezado.

Travel Compositor siempre pedirá consentimiento al Usuario antes de utilizar sus datos para cualquier fin distinto de los que se describen en esta Política de Privacidad.

En el tratamiento de los datos de carácter personal de sus usuarios, Travel Compositor cumple en todo momento con la legislación vigente, concretamente con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos (en adelante “LOPD”) y su normativa de desarrollo. Para ello, adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos.





2.- Información recopilada

El Servicio puede usarse por los usuarios de distintas maneras, desde buscar solamente información hasta ser usuarios registrados, recopilando distinta información según el caso:

a) Usuario no registrado

En este caso, el Servicio recopila, además de la dirección IP desde la que se accede, la siguiente información del Usuario (en adelante “Información no Personal”):

Si se ha llegado al Servicio haciendo clic en un enlace de otro sitio web.

Almacenamiento de cookies en el disco duro del ordenador del Usuario, previo consentimiento del Usuario. Consulte nuestra Política de Cookies para más información.

para más información. Datos específicos sobre el dispositivo del Usuario (por ejemplo, el tipo de modelo, la versión del sistema operativo, los errores que se produzcan al usar el Servicio, el tipo de navegador, el idioma, la fecha y hora de la solicitud, la URL de referencia o la red móvil empleada, entre otros).

Datos sobre la ubicación física del Usuario mediante diferentes tecnologías, como por ejemplo mediante las señales de GPS enviadas por un dispositivo móvil, información sobre puntos de acceso Wi-Fi o antenas de telefonía móvil más cercanas, entre otros. Siempre de acuerdo a la configuración de privacidad en su dispositivo.

Además, Travel Compositor utiliza Google Analytics, un servicio analítico prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la web www.google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.

En cualquier caso, puede inhabilitar las cookies de Google Analytics desde aquí.

b) Usuario registrado

Travel Compositor en algún caso condiciona la utilización del Servicio a la previa cumplimentación del correspondiente registro de Usuario, debiendo indicar como mínimo la información marcada con un asterisco sobre determinados datos personales (en adelante, “Información Personal”).

Cualquier Usuario deberá indicar en el proceso de registro: nombre y apellidos, país, teléfono y correo electrónico. Asimismo, elegirá una contraseña cuya confidencialidad deberá mantener.

El usuario que además quiera reservar un viaje a través del Servicio, deberá indicar adicionalmente: DNI, fecha de nacimiento, fechas de vuelos, transportes, hoteles o excursiones contratadas y sistema de pago.

Además, cuando usted haga una reserva para otra persona a través de Travel Compositor, solicitaremos información personal y preferencias de viaje de esa persona. Deberá obtener el consentimiento de estas otras personas antes de facilitarnos su información personal y sus preferencias de viaje.





3.- Derechos y finalidades

En virtud de lo dispuesto en la LOPD, le informamos de que la cumplimentación de los formularios por el Usuario tiene carácter voluntario, si bien la falta de cumplimentación de los campos obligatorios limitará el acceso o uso del Servicio.

Los datos personales que los usuarios nos facilitan quedan incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de Travel Compositor, con el fin de poder atender las peticiones de los usuarios y prestar el servicio solicitado, así como para mantenerles informados, incluso por medios electrónicos, sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus servicios.

El Usuario puede ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a info@travelcompositor.com.

Aquí puede encontrar los diferentes modelos para ejercer tales derechos.

Travel Compositor se compromete a respetar la confidencialidad de los datos recogidos en el fichero, utilizarlos de acuerdo con la finalidad del mismo, dar cumplimiento a su obligación de custodia y adoptar todas las medidas requeridas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

Para el cierre de su cuenta en Travel Compositor, contacte con info@travelcompositor.com.





4.- Menores de edad

El Servicio está dirigido a mayores de edad con plena capacidad jurídica y de obrar necesaria para su utilización. Los menores de esta edad no están autorizados a utilizarlos.

Si Travel Compositor requiriera a un Usuario la acreditación de su mayoría de edad, y la misma no fuera satisfactoria, Travel Compositor se reserva el derecho a dar de baja y cancelar los datos de ese Usuario.

Si se tuviera conocimiento de que el Usuario es menor de edad, se procederá a la cancelación inmediata de su cuenta, así como su Información Personal y no Personal.





5.- Usos de los datos

Travel Compositor usará los datos de sus usuarios con una finalidad comercial de personalización, operativa y estadística.

En este sentido, usamos la información recopilada para ofrecerle productos y servicios solicitados; remitirle confirmación y actualizaciones sobre su viaje; manejar su cuenta; comunicarnos con usted en general; responder a sus preguntas y comentarios; impedir actividades posiblemente prohibidas o ilegales y hacer cumplir nuestros términos y condiciones.

Travel Compositor utilizará la dirección de correo electrónico del Usuario para los siguientes fines, que el Usuario consiente expresamente:

Envío de boletines informativos, a los que en cualquier momento el Usuario podrá oponerse a recibir.

Notificar cuestiones de servicio o cuenta (por ejemplo, restablecer la contraseña).

Avisar de conductas impropias y, si es necesario, informar de la suspensión o supresión de la cuenta de Usuario.

Al acceder o utilizar el Servicio, los usuarios consienten expresamente recibir estos mensajes de correo electrónico, aunque podrán darse de baja: a) en el enlace especificado en cualquier comunicación que se envíe por correo electrónico o; b) enviando un correo electrónico a info@travelcompositor.com.

No obstante, el Usuario no podrá darse de baja de determinada correspondencia nuestra, como los mensajes relativos a su cuenta, la seguridad de la misma o cuestiones relativas a los términos y condiciones del Servicio.

Asimismo, Travel Compositor podrá utilizar la Información Personal de los usuarios en forma de datos agregados y anónimos para mostrar a terceras partes. También podrá compartir estadísticas y la información demográfica sobre los usuarios y su utilización del Servicio con terceros, pero nada de esto permitirá a esos terceros identificar personalmente a un Usuario.





6.- Proveedores de servicios y otros

Hay terceros que gestionan parte del Servicio.

A ellos Travel Compositor les exige que cumplan esta Política de Privacidad en lo que les resulte aplicable y además ellos deberán tener la suya propia. No obstante, Travel Compositor no será responsable del cumplimiento de dicha política.

Bajo algunas circunstancias, Travel Compositor podrá compartir, usar, preservar o divulgar Información Personal con terceros, de forma no agregada:

Para prestar el Servicio:

Suministradores, tales como proveedores de hoteles, líneas aéreas o alquiler de actividades, que satisfacen su petición de reserva de viaje. En Travel Compositor, todos los servicios prestados por un tercero proveedor se describen como tales. Le recomendamos examinar las políticas de privacidad de cualquier tercero que presta servicios de viaje de quien usted adquiera productos a través de Travel Compositor. Le rogamos tener en cuenta que estos proveedores también podrán contactar con usted según sea necesario para por ejemplo obtener información adicional. Proveedores de servicios que prestan servicios o desempeñan funciones en nuestro nombre, incluyendo procesamiento de tarjetas de crédito, analítica comercial, servicio al cliente o marketing. Los proveedores de servicios pueden recopilar y tener acceso a la información que les sea necesaria para desempeñar sus funciones, pero no tienen permitido compartir o utilizar la información para ningún otro propósito.

Para cooperar con las autoridades competentes:

Si creemos que es razonablemente necesario para satisfacer cualquier ley o proceso legal en cualquier parte del mundo y creemos que al hacerlo podrá disminuir nuestra responsabilidad o nos permitiría defender nuestros derechos legales. En cualquier caso, sólo proporcionaremos la información requerida. Si creemos que esta acción es apropiada para hacer cumplir con los términos y condiciones de Travel Compositor, incluida toda investigación de posibles vulneraciones de ellos. Si es necesario para detectar, prevenir, o de cualquier modo abordar y perseguir el fraude, seguridad o cuestiones técnicas relacionadas con Travel Compositor. Si esa acción es adecuada para proteger los derechos, propiedad o seguridad de Travel Compositor, sus empleados y los usuarios. Si creemos que es razonablemente necesario para satisfacer cualquier ley o por propia iniciativa o a requerimiento de terceros que demuestren un legítimo interés.

De igual manera, si Travel Compositor participa en una fusión, adquisición u otra transacción que implique la venta de todos o algunos de sus activos o valores con derechos de voto, la información del Usuario, incluida la Información Personal obtenida a través del Servicio, puede ser incluida en los activos transferidos o valores. Si esto ocurre, la Información Personal del Usuario seguirá siendo objeto de la presente Política de Privacidad.





7.- Medidas de seguridad

Travel Compositor adopta todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger la seguridad e integridad de la Información Personal frente a accesos no autorizados y también contra su alteración, pérdida o destrucción accidentales.

Así, el envío y la remisión de datos que realice el Usuario a través del Servicio, por ejemplo a la hora del pago, se encuentra protegida por técnicas de seguridad electrónica en la red. Asimismo, la información suministrada y almacenada en las bases de datos de Travel Compositor se encuentra igualmente protegida por sistemas de seguridad que impiden el acceso a los mismos por terceros no autorizados.

Travel Compositor realiza sus mejores esfuerzos para disponer de los sistemas más actualizados para la eficacia de estos sistemas de seguridad. Además, Travel Compositor almacena la Información Personal durante tanto tiempo como permita y exija la normativa, y destruye periódicamente la que ya no necesita.

A pesar de lo anterior, Travel Compositor no puede garantizar la seguridad absoluta de la Información Personal, por lo que el Usuario debe colaborar y utilizar y en todo momento el sentido común sobre la Información Personal que publica.

El Usuario debe ser consciente que publica los datos bajo su propia responsabilidad. Travel Compositor no puede garantizar que la información publicada no será vista por personas no autorizadas. El Usuario entiende y reconoce que, incluso después de su eliminación, la Información Personal puede permanecer visible en caché o si otros usuarios han copiado o almacenado la Información.





8.- Cambios en la Política de Privacidad

Podremos actualizar esta Política de Privacidad en el futuro.

Le informaremos sobre cambios sustanciales en esta Política de Privacidad enviándole un aviso a la dirección de correo electrónico que nos facilitó y colocando un aviso en un lugar prominente de nuestro sitio web.





9.- Contacto

Si desea hacer preguntas sobre esta Política de Privacidad contacte con nosotros en:

E-mail: info@travelcompositor.com

Teléfono: 971 55 72 43

Dirección: Calle Puerto Rico 15 Floor 3, Palma de Mallorca - España

Además, podrá comunicarse directamente con el proveedor de viajes en el número de teléfono o la dirección proporcionada en su itinerario de viaje.